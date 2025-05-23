Массированная атака дронов на Полтавщину: уничтожено предприятие, возникли пожары

фото: Полтавская ОВА

Сегодня ночью, 23 мая, РФ совершила массированную атаку БпЛА на Полтавскую область. На местах "прилетов" возникли пожары, есть разрушения

Об этом сообщил и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут, передает RegioNews.

"В результате прямого попадания и падения обломков в Кременчугской общине уничтожено здание одного из предприятий. Возник пожар, который локализовали подразделениями ГСЧС. Травмы получил один человек, от госпитализации отказался", - говорится в сообщении.

Из-за массированной атаки повреждены семь частных домохозяйств и линии электропередач. В настоящее время без света осталось более 100 юридических и почти 1800 бытовых потребителей.

Кроме того, из-за повреждения линий электропередач обломками БпЛА в Полтавском районе без света осталось более 270 абонентов. В настоящее время специалисты работают над восстановлением поставок электроэнергии.

Напомним, сегодня оккупанты атаковали железнодорожную инфраструктуру в Черновицкой области. Из-за обстрелов есть повреждения.