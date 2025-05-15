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15 травня 2025, 19:35

Четвертий рік повномасштабної війни: киянин під час комендантської години запустив фейерверки

15 травня 2025, 19:35
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У Києві затримали чоловіка, який в п'яному стані запустив салют. Свої дії він пояснити не зміг

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Жителю Оболонського району столиці загрожує до 5 років обмеження волі через те, що він запустив з вікна багатоповерхівки салют. Відомо, що це сталось під час комендантської години.

Жителі будинку звернулись до поліції. Вони повідомили, що на вулиці чутно звуки вибухів. Коли правоохоронці знайшли залишки від піротехніки, вони дізнались, що до цього причетний 50-річний мешканець будинку.

Вночі він був у стані алкогольного сп'яніння. Тоді з вікна своєї квартири. Це налякало місцевих жителів. Свої дії чоловік пояснити не зміг. Правоохоронці затримали його та повідомили про підозру.

Нагадаємо, раніше в Одесі затримали осіб, які двічі запустили салюти під час повітряної тривоги в місті. Виявилось, що вони отримали пропозицію за гроші запустити феєрверки у багатолюдних місцях.

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