Мати-шпигунка: на Житомирщині дівчина під виглядом прогулянок з дитиною коригувала удари РФ

ілюстративне фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки затримали агентку російської ФСБ на Житомирщині. Нею виявилася 22-річна мешканка Коростеня, яка на замовлення окупантів коригувала ракетно-дронові удари по області. Дівчині загрожує довічне

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Аби отримати координати для вогневого ураження, зрадниця обходила місто та його околиці і фотографувала місця ймовірного перебування Сил оборони. Для конспірації агентка здійснювала розвідку під виглядом прогулянок зі своєю 4-річною дитиною. "За легендою" в цей час вона відводила малюка до місцевого дитсадочка.

У такий спосіб фігурантка намагалася виявити і передати куратору з ФСБ геолокації запасних командних пунктів та адмінбудівель Сил оборони. Також вона шпигувала за напрямками руху вантажних поїздів Укрзалізниці, серед яких сподівалася зафіксувати військові ешелони.

За даними слідства, фігурантка потрапила у поле зору ФСБ, коли шукала "легкі додаткові заробітки" через Telegram-канали. Через соцмережі її завербували спецслужби РФ.

СБУ завчасно затримала ворожу агентку та запобігла передачі розвідданих окупантам. Під час обшуку у неї вилучили телефон із доказами роботи на ворога. Слідчі повідомили дівчині про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

"Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Хмельниччині правоохоронці викрили агентку російської воєнної розвідки, яка полювала на аеродроми ЗСУ. Зловмисниця збирала дані для підготовки ракетно-дронових ударів по Силах оборони на Заході України.