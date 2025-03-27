14:59  26 березня
На Донеччині командира оштрафували на 17 тис. грн за смерть солдата
17:53  26 березня
Стрілянина в Києві: поліція затримала стрілка
16:59  26 березня
У Чернігові суд виніс вирок чоловіку, який під час хвилини мовчання вигукував "Слава Росії"
UA | RU
UA | RU
27 березня 2025, 04:23

На Полтавщині працівника підприємства вбило струмом під час монтажних робіт

27 березня 2025, 04:23
Читайте также на русском языке
фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Подія сталася вдень 26 березня на одному з підприємств у Кременчуцькому районі

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Працівник підприємства, виконуючи роботи з монтажу-демонтажу високовольтної лінії електропередач, отримав ураження електричним струмом. На жаль, 39-річний чоловік помер.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Поліція встановлює причини та обставини події.

Нагадаємо, у Тернополі на виробництві 23-річний працівник потрапив під навантажувач.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Полтавська область загиблий підприємство розслідування
26 березня 2025
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
В Україні налічується понад три мільйони людей з інвалідністю. У зв'язку з військовими діями ця цифра продовжує зростати. Водночас людина з обмеженими фізичними можливостями має вкрай низьку підтримку...
24 березня 2025
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Збірна України знову поступилася у ключовому матчі. Причому не просто поступилася, а відверто зганьбилася. Та найгірше у цій історії, що висновків ніхто робити не стане. А це з великою долею імовірнос...
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
Дозована правда: як інформаційний простір формує думку
27 березня 2025, 04:50
Чи вийде Україна у фінал Євробачення - прогноз букмекерів
27 березня 2025, 03:50
Росіяни вдарили по Херсону з артилерії: постраждали цивільні
27 березня 2025, 03:40
Скільки коштуватиме в Україні Великодній кошик 2025
27 березня 2025, 03:30
На Сумщині прикордонники знищили російську "Герань-2"
27 березня 2025, 03:14
Спроби РФ обманути світ: Україна не порушувала умови "енергетичного перемир'я"
27 березня 2025, 03:00
На Вінниччині за день потонули дві людини
27 березня 2025, 02:39
Атака російських БпЛА на Золочів: постраждали 8 людей, серед них — 4-річна дитина
27 березня 2025, 02:20
У Львові чоловік вбив свого собаку битою
27 березня 2025, 02:03
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Іван Киричевский
Всі блоги »