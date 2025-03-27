На Полтавщині працівника підприємства вбило струмом під час монтажних робіт
Подія сталася вдень 26 березня на одному з підприємств у Кременчуцькому районі
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Працівник підприємства, виконуючи роботи з монтажу-демонтажу високовольтної лінії електропередач, отримав ураження електричним струмом. На жаль, 39-річний чоловік помер.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Поліція встановлює причини та обставини події.
Нагадаємо, у Тернополі на виробництві 23-річний працівник потрапив під навантажувач.
26 березня 2025
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
В Україні налічується понад три мільйони людей з інвалідністю. У зв'язку з військовими діями ця цифра продовжує зростати. Водночас людина з обмеженими фізичними можливостями має вкрай низьку підтримку...
24 березня 2025
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Збірна України знову поступилася у ключовому матчі. Причому не просто поступилася, а відверто зганьбилася. Та найгірше у цій історії, що висновків ніхто робити не стане. А це з великою долею імовірнос...
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
Дозована правда: як інформаційний простір формує думку
27 березня 2025, 04:50Чи вийде Україна у фінал Євробачення - прогноз букмекерів
27 березня 2025, 03:50Росіяни вдарили по Херсону з артилерії: постраждали цивільні
27 березня 2025, 03:40Скільки коштуватиме в Україні Великодній кошик 2025
27 березня 2025, 03:30На Сумщині прикордонники знищили російську "Герань-2"
27 березня 2025, 03:14Спроби РФ обманути світ: Україна не порушувала умови "енергетичного перемир'я"
27 березня 2025, 03:00На Вінниччині за день потонули дві людини
27 березня 2025, 02:39Атака російських БпЛА на Золочів: постраждали 8 людей, серед них — 4-річна дитина
27 березня 2025, 02:20У Львові чоловік вбив свого собаку битою
27 березня 2025, 02:03
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Всі блоги »