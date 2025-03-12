Житель Тернополя облаштував квартиру під вирощування конопель та виготовлення канабісу
Жителю Тернополя загрожує кримінальна відповідальність за вирощування коноплі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
У квартирі фігуранта поліцейські виявили горщики з рослинами коноплі – всього їх було 8, а також 20 фасованих пакетиків з сушеним канабісом. У приміщенні було встановлено спеціальне освітлення та умови для вирощування рослин.
Правоохоронці вилучили заборонені речовини та направили їх на дослідження.
Чоловіку загрожує до 5 років обмеження волі.
Нагадаємо, у Тернопільській області в полі знайшли тіло зниклого 17-річного хлопця.
У Тернопільській області судитимуть військових, які будували житло командируВсі новини »
11 березня 2025, 17:21На Тернопільщині загорілась дерев'яна церква
11 березня 2025, 12:24У Тернополі призупиняють опалювальний сезон через рекордне потепління
10 березня 2025, 18:45
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
На Волині оголосили підозру 17-річному хлопцеві, який у школі стріляв з пневматичного пістолета
12 березня 2025, 14:08На Закарпатті правоохоронці викрили угруповання, яке спеціалізувалося на переправленні через кордон чоловіків призовного віку
12 березня 2025, 14:04Окупанти завдали удару по Сумщині: загинув чоловік
12 березня 2025, 13:57Російські окупанти обстріляли Куп’янськ: поранений чоловік
12 березня 2025, 13:44У Луцьку під час хвилини мовчання зупинятимуть транспорт
12 березня 2025, 13:43У Києві та Черкащині затримали ще шістьох підпалювачів, які виконували замовлення росіян
12 березня 2025, 13:37На Запоріжжі окупанти атакували FPV-дроном автівку волонтерів
12 березня 2025, 13:35Мобілізація з порушеннями: посадовцям ТЦК і ВЛК загрожує ув'язнення
12 березня 2025, 13:25В Україні підвищили зарплати поліцейським
12 березня 2025, 13:20У Києві зафіксували ще ва температурні рекорди
12 березня 2025, 13:18
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України