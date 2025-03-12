Житель Тернополя облаштував квартиру під вирощування конопель та виготовлення канабісу

фото: Національна поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

У квартирі фігуранта поліцейські виявили горщики з рослинами коноплі – всього їх було 8, а також 20 фасованих пакетиків з сушеним канабісом. У приміщенні було встановлено спеціальне освітлення та умови для вирощування рослин.

Правоохоронці вилучили заборонені речовини та направили їх на дослідження.

Чоловіку загрожує до 5 років обмеження волі.

Нагадаємо, у Тернопільській області в полі знайшли тіло зниклого 17-річного хлопця.