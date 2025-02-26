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26 лютого 2025, 17:45

Ефективна робота мобільних вогневих груп: над Полтавщиною гвардійці збили 7 "шахедів"

26 лютого 2025, 17:45
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скріншот із відео
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Минулої ночі полтавські гвардійці ефективно відпрацювали по повітряних цілях, знищивши сім ворожих дронів-камікадзе типу "Shahed-131/136"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу 17-ї Полтавської бригади НГУ "Рейд".

Зазначається, що завдяки злагодженим діям і високій майстерності захисників вдалося не лише відбити атаку, а й запобігти можливим руйнуванням та жертвам.

"Мобільні групи 17 Полтавської бригади НГУ миттєво виявили дрони, відкрили вогонь і успішно знищили 7 Shahed. Жоден із цих безпілотників не досяг своєї цілі – небо залишається під контролем!", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби під час повітряних атак РФ прикордонники Харківського, Сумського та Житомирського загонів збили три ворожих БпЛА типу "Shahed 136".

війна Полтавська область НГУ БПЛА атака шахед
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