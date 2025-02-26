На Чернігівщині внаслідок російської атаки пошкоджені будинки
У вівторок, 25 лютого, росіяни атакували ударними безпілотниками місто Семенівка Новгород-Сіверського району
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Внаслідок атаки був пошкоджений дах багатоквартирного будинку, а також кілька приватних будинків та господарчі споруди. Інформації про постраждалих немає.
Правоохоронці задокументували наслідки ворожої атаки.
Нагадаємо, у ніч на 26 лютого російські війська випустили по Україні 177 безпілотників різних типів. Сили ППО збили 110 ворожих дронів, ще 66 – були локаційно втрачені.
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