Эффективная работа мобильных огневых групп: над Полтавщиной гвардейцы сбили 7 "шахедов"

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Минувшей ночью полтавские гвардейцы эффективно отработали по воздушным целям, уничтожив семь вражеских дронов-камикадзе типа "Shahed-131/136"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу 17-й Полтавской бригады НГУ "Рейд".

Отмечается, что благодаря слаженным действиям и высокому мастерству защитников удалось не только отразить атаку, но и предотвратить возможные разрушения и жертвы.

"Мобильные группы 17 Полтавской бригады НГУ мгновенно обнаружили дроны, открыли огонь и успешно уничтожили 7 Shahed. Ни один из этих беспилотников не достиг своей цели – небо остается под контролем!", – говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки во время воздушных атак РФ пограничники Харьковского, Сумского и Житомирского отрядов сбили три вражеских БпЛА типа "Shahed 136".