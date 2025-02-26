Эффективная работа мобильных огневых групп: над Полтавщиной гвардейцы сбили 7 "шахедов"
Минувшей ночью полтавские гвардейцы эффективно отработали по воздушным целям, уничтожив семь вражеских дронов-камикадзе типа "Shahed-131/136"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу 17-й Полтавской бригады НГУ "Рейд".
Отмечается, что благодаря слаженным действиям и высокому мастерству защитников удалось не только отразить атаку, но и предотвратить возможные разрушения и жертвы.
"Мобильные группы 17 Полтавской бригады НГУ мгновенно обнаружили дроны, открыли огонь и успешно уничтожили 7 Shahed. Ни один из этих беспилотников не достиг своей цели – небо остается под контролем!", – говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки во время воздушных атак РФ пограничники Харьковского, Сумского и Житомирского отрядов сбили три вражеских БпЛА типа "Shahed 136".