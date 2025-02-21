У Полтаві знесуть імперські пам'ятники Петру І та коменданту Келіну

колаж: RegioNews

У Полтаві демонтують Пам’ятник Петру I, Пам’ятник на місці "відпочинку" Петра I, а також табличку коменданту російської окупаційної армії Олексію Келіну

Про це повідомила секретарка Полтавської міськради Катерина Ямщикова, яка виконує обовʼязки мера Полтави, передає RegioNews.

Йдеться про пам’ятники, які Міністерство культури та стратегічних комунікацій виключило з державного реєстру культурної спадщини.

"Ми позбуваємось колоніальної спадщини з публічного простору. Пам’ятник Петру І, пам’ятний знак на місці його відпочинку будуть перенесені. Зняття інформаційної таблички та переосмислення монументу коменданту Келіну. Ці об’єкти не були створені для вшанування Полтави чи її жителів. Вони були маркерами імперського контролю, частиною російської пропаганди, що десятиліттями викривляла нашу історію", – наголосила Катерина Ямщикова.

Вона пояснила, що йдеться не про руйнування, а про усвідомлений крок до очищення міського простору. Зазначені об’єкти перенесуть без витрат із міського бюджету – за підтримки меценатів.

"Україна протистоїть російській агресії не лише на полі бою, а й на рівні сенсів. Коли ми позбавляємося імперських символів – ми повертаємо собі власну історію, власну ідентичність. Полтава – місто української пам’яті, а не чужих колоніальних наративів. Ми більше ніколи не дозволимо викреслити себе з історії", – додала Катерина Ямщикова.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство культури виключило пам’ятники Петру I, Монумент Слави, захисникам Полтави і коменданту фортеці Олексію Келіну із відповідного Держреєстру, що дає змогу міській раді самостійно ухвалити рішення про демонтаж.