фото: Полтавская ОВА

В ночь на 17 февраля российские войска атаковали Полтавщину ударными дронами. В регионе работала противовоздушная оборона

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Полтавскую ОВА.

Люди в результате обстрела не пострадали.

В Зиньковской общине обломки сбитого беспилотника повредили крышу частного жилого дома и рядом расположенного хозяйственного сооружения.

Также в Полтавской ОВ добавили, что попаданий в критическую инфраструктуру не зафиксировано.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате дронового удара по городу Запорожье в ночь на 17 февраля возник пожар.

Также известно, что в результате ночных обстрелов Харькова пострадали три человека.