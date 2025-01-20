фото: ДСНС

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, інформує RegioNews.

На кризі ставка застрягли двоє підлітків віком 17 та 13 років. Вони не могли самостійно вибратися на берег через крихкий лід та викликали рятувальників.

За допомогою рятувального човна та мотузки фахівці ДСНС доставили підлітків на берег.

Нагадаємо, вдень 15 січня на Хмельниччині 12-річний хлопець проваливсяпід кригу. Дитину витягли рятувальники.