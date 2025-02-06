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06 лютого 2025, 00:46

Видавав себе за жінку та заманював дівчат: у Полтаві пацієнта психлікарні відпустили додому

06 лютого 2025, 00:46
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Полтаві з психіатричної лікарні випустили молодого чоловіка, який на платформі онлайн-оголошень ОЛХ видавав себе за жінку та заманював дівчат у квартиру. Одну з них він намагався зґвалтувати

Про це передає RegioNews із посиланням на видання "Полтавщина".

За даними ЗМІ, 28-річний чоловік на ім'я Віктор мешкає у мікрорайоні Половок разом із матір'ю та сестрою.

Раніше хлопець залишав написи у підїзді: "хочу зустрічатися" або "шукаю дівчину" та номер телефону. На скарги сусідів, мати відповідала, що її син — хвора людина.

Навесні 2023 року Віктор знайшов спосіб знайомитися з дівчатами. Видаючи себе за жінку, він на OLX замовляв відповідний товар. Потім молодик просив продавчиню доставити замовлення до своєї квартири.

Одна з дівчат розповіла, що зайшла у квартиру, і він хотів її зґвалтувати. На щастя, від нападника вдалося втекти.

Чоловіка затримали, але за ґрати не посадили. У підозрюваного виявили психологічні відхилення. У жовтні 2023 року Віктора відправили на примусове лікування до Полтавської обласної клінічної психіатричної лікарні ім.О.Ф.Мальцева.

Попередньо, підозрюваний страждає на шизофренію, має параноїдний синдром. У чоловіка також легка розумова відсталість. У 2021 році він вже перебував на лікуванні у психлікарні.

Згідно з висновком лікарів-психіатрів, за час останнього лікування у Віктора спостерігається значне покращення психічного стану, тому вони рекомендували відпустити його на амбулаторне лікування.

17 січня Київський районний суд Полтави вирішив перевести його з психіатричної лікарні на амбулаторне лікування в примусовому порядку. Тепер чоловік знову може мешкати у себе вдома.

Після його повернення полтавчанки почали писати в соцмережах про те, що Віктор нібито знову заманює жертв до себе додому під приводом здачі квартири в оренду. Водночас підтверджень, що саме цей чоловік розміщує такі повідомлення, немає.

Нагадаємо, на Черкащині до психлікарні помістили чоловіка, який з ножем напав на знайомого.

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