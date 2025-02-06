17:52  05 февраля
В Киеве аферисты продавали квартиры людей и выселяли их на улицу
14:50  05 февраля
Стало известно, сколько детей учатся в украинских школах онлайн из-за границы
17:22  05 февраля
Двое несовершеннолетних организовали автогонки вблизи Тернополя
UA | RU
UA | RU
06 февраля 2025, 00:46

Выдавал себя за женщину и заманивал девушек: в Полтаве пациента психбольницы отпустили домой

06 февраля 2025, 00:46
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Полтаве из психбольницы выпустили молодого мужчину, который на платформе онлайн-объявлений ОЛХ выдавал себя за женщину и заманивал девушек в квартиру. Одну из них он пытался изнасиловать

Об этом передает RegioNews со ссылкой на "Полтавщину".

По данным СМИ, 28-летний мужчина по имени Виктор живет в микрорайоне Половок вместе с матерью и сестрой.

Раньше парень оставлял надписи в подъезде: "хочу встречаться" или "ищу девушку" и номер телефона. На жалобы соседей мать отвечала, что ее сын — больной человек.

Весной 2023 Виктор нашел способ знакомиться с девушками. Выдавая себя за женщину, он на OLX заказывал соответствующий товар. Затем молодой человек просил продавщицу доставить заказ в свою квартиру.

Одна из девушек рассказала, что вошла в квартиру, и он хотел ее изнасиловать. К счастью, от нападавшего удалось скрыться.

Мужчину задержали, но за решетку не посадили. У подозреваемого обнаружили психологические отклонения. В октябре 2023 года Виктора отправили на принудительное лечение в Полтавскую областную клиническую психиатрическую больницу им.А.Ф.Мальцева.

Предварительно, подозреваемый страдает шизофренией, имеет параноидный синдром. У мужчины также легкая умственная отсталость. В 2021 году он уже находился на лечении в психушке.

Согласно заключению врачей-психиатров, за время последнего лечения у Виктора наблюдается значительное улучшение психического состояния, поэтому рекомендовали отпустить его на амбулаторное лечение.

17 января Киевский районный суд Полтавы решил перевести его из психбольницы на амбулаторное лечение в принудительном порядке. Теперь мужчина снова может находиться дома.

После его возвращения полтавчанки начали писать в соцсетях о том, что Виктор якобы снова привлекает жертв к себе домой под предлогом сдачи квартиры в аренду. В то же время, подтверждений, что именно этот мужчина размещает такие сообщения, нет.

Напомним, в Черкасской области в психушку поместили мужчину, который с ножом напал на знакомого.

Полтава квартира психбольница OLX
В Черкасской области в психушку поместили мужчину, который с ножом напал на знакомого
05 февраля 2025, 13:37
Полтавский фитнес-тренер сядет на 6 лет за оскорбление военных
04 февраля 2025, 12:11
В Полтаве конфискуют квартиру стоимостью 2 млн грн, записанную на мать чиновника областного ТЦК
20 января 2025, 20:15
Все новости »
03 февраля 2025
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычног...
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
29 января 2025
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Задержание нескольких старших и высших офицеров ВСУ сразу стало резонансным политическим событием. За ним стоят реальные проблемы в армии, о которых давно говорится в публичном пространстве. Тем не ме...
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
На Хмельнитчине осудили мужчину, который изнасиловал дочь знакомого и снимал процесс на видео
06 февраля 2025, 01:03
На Полтавщине многодетная мать убила новорожденного сына
06 февраля 2025, 00:29
Россияне ударили КАБами по Днепропетровщине: разрушены здания
06 февраля 2025, 00:13
Россияне ударили дроном по одному из крупнейших рынков Харькова: возник пожар
06 февраля 2025, 00:01
На Прикарпатье женщина ударила сестру ножом в грудь
05 февраля 2025, 23:40
На Буковине разоблачили Telegram-канал, предлагавший услуги уклонистам
05 февраля 2025, 23:20
Жительница Кривого Рога задержана за фейковое минирование
05 февраля 2025, 23:03
Вышел трейлер документального фильма об украинских взрывотехниках
05 февраля 2025, 22:50
Работал на "ЛНР": в Черкасской области осудили коллаборанта
05 февраля 2025, 22:42
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Все публикации »
Вадим Денисенко
Максим Жорин
Сергей Высоцкий
Все блоги »