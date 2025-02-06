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В Полтаве из психбольницы выпустили молодого мужчину, который на платформе онлайн-объявлений ОЛХ выдавал себя за женщину и заманивал девушек в квартиру. Одну из них он пытался изнасиловать

Об этом передает RegioNews со ссылкой на "Полтавщину".

По данным СМИ, 28-летний мужчина по имени Виктор живет в микрорайоне Половок вместе с матерью и сестрой.

Раньше парень оставлял надписи в подъезде: "хочу встречаться" или "ищу девушку" и номер телефона. На жалобы соседей мать отвечала, что ее сын — больной человек.

Весной 2023 Виктор нашел способ знакомиться с девушками. Выдавая себя за женщину, он на OLX заказывал соответствующий товар. Затем молодой человек просил продавщицу доставить заказ в свою квартиру.

Одна из девушек рассказала, что вошла в квартиру, и он хотел ее изнасиловать. К счастью, от нападавшего удалось скрыться.

Мужчину задержали, но за решетку не посадили. У подозреваемого обнаружили психологические отклонения. В октябре 2023 года Виктора отправили на принудительное лечение в Полтавскую областную клиническую психиатрическую больницу им.А.Ф.Мальцева.

Предварительно, подозреваемый страдает шизофренией, имеет параноидный синдром. У мужчины также легкая умственная отсталость. В 2021 году он уже находился на лечении в психушке.

Согласно заключению врачей-психиатров, за время последнего лечения у Виктора наблюдается значительное улучшение психического состояния, поэтому рекомендовали отпустить его на амбулаторное лечение.

17 января Киевский районный суд Полтавы решил перевести его из психбольницы на амбулаторное лечение в принудительном порядке. Теперь мужчина снова может находиться дома.

После его возвращения полтавчанки начали писать в соцсетях о том, что Виктор якобы снова привлекает жертв к себе домой под предлогом сдачи квартиры в аренду. В то же время, подтверждений, что именно этот мужчина размещает такие сообщения, нет.

Напомним, в Черкасской области в психушку поместили мужчину, который с ножом напал на знакомого.