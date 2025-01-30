На Полтавщині чоловік випав з вікна багатоповерхівки
Подія сталася 29 січня близько 01:40 у місті Горішні Плавні
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
На вулиці Портова 52-річний чоловік випав з вікна багатоповерхівки, в якій мешкав. Тіло загиблого направили на судмедекспертизу.
Обставини події з’ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, 28 січня у Полтаві літня жінка випала з другого поверху. На жаль, врятувати її не вдалося.
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