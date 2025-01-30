В Полтавской области мужчина выпал из окна многоэтажки
Происшествие случилось 29 января около 01:40 в городе Горишние Плавни
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
На улице Портова 52-летний мужчина выпал из окна многоэтажки, в которой жил. Тело погибшего направили на судмедэкспертизу.
Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
Напомним, 28 января в Полтаве пожилая женщина упала со второго этажа. К сожалению, спасти ее не удалось.
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