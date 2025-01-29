У Полтаві жінка випала з другого поверху і померла
Подія сталася 28 січня близько 21:30 на вулиці Магдебурзького Права у Полтаві
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Місцева жителька випала із вікна другого поверху багатоповерхівки. З тяжкими травмами 86-річну жінку госпіталізували до реанімації. На жаль, врятувати її не вдалося.
Правоохоронці з'ясовують обставини та причини події.
Нагадаємо, 28 січня у Тернополі з вікна багатоповерхівки випав хлопчик. Він упав на дах балкона. Дитину зняли рятувальники та передали медикам.
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