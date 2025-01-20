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20 січня 2025, 10:57

10 років за ревнощі: на Полтавщині винесли вирок ексбійцю ЗСУ, який хотів підірвати гранатою дружину та знайомого

20 січня 2025, 10:57
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фото ілюстративне: з відкритих джерел
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Лубенський міськрайонний суд Полтавської області визнав винним колишнього військового у замаху на вбивство двох людей із застосуванням бойової гранати

Про це з посиланням на рішення суду повідомляє RegioNews.

Чоловіка також визнали винним у незаконному поводженні з холодною зброєю та вибуховими пристроями.

Як йдеться у матеріалах справи, інцидент стався увечері 10 квітня 2024 року в селі Бірки. Між обвинуваченим, який за день до дотого звільнився з лав Збройних сил України (ЗСУ), його дружиною та її знайомим виникла сварка на ґрунті ревнощів.

Під час конфлікту чоловік погрожував їм ножем, а згодом згадав про гранату, яку привіз із зони бойових дій. Після цього, близько опівночі 11 квітня, обвинувачений повернувся із бойовою гранатою GHO-1 та кинув її у потерпілих зі словами "Ловіть!". Один із учасників конфлвкту дістав легкі осколкові поранення, інший устиг відбігти.

У суді зазначили, що обвинувачений раніше проходив військову службу в ЗСУ. З початку лютого 2023 року він виконував бойові завдання поблизу Кліщіївки на Бахмутському напрямку, де знайшов багнет-ніж і незаконно привласнив його. Наприкінці березня 2024-го, на Авдіївському напрямку, аналогічним чином привласнив корпус бойової гранати GHO-1 із підривачем AF-11.

У суді чоловік визнав, що зберігав знайдені ніж і гранату без дозволу, але заперечував намір убивства. Він стверджував, що бойова частина гранати була нібито "знешкоджена", а вибух стався випадково. Натомість потерпілі наполягали, що обвинувачений свідомо висмикнув чеку та жбурнув у їх бік гранату.

Вибухотехнічна експертиза засвідчила, що граната містила вибухову речовину на основі гексогену та перебувала у боєздатному стані. Суд визнав пояснення про "муляж" безпідставними.

Суд призначив колишньому військовослужбовцю 10 років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою, а строк попереднього ув’язнення з 11 квітня 2024 року зараховано день за день.

Крім того, він зобов’язаний відшкодувати вартість експертиз (понад 14 тисяч грн), а вилучений багнет-ніж конфісковано в дохід держави. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів із дня проголошення.

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