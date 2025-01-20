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Лубенский горрайонный суд Полтавской области признал виновным бывшего военного в покушении на убийство двух человек с применением боевой гранаты

Об этом со ссылкой на решение суда сообщает RegioNews.

Мужчину также признали виновным в незаконном обращении с холодным оружием и взрывными устройствами.

Как говорится в материалах дела, инцидент произошел вечером 10 апреля 2024 года в селе Бирки. Между обвиняемым, который за день до этого уволился из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ), его женой и ее знакомым возникла ссора на почве ревности.

Во время конфликта мужчина угрожал им ножом, а впоследствии вспомнил о гранате, которую привез из зоны боевых действий. После этого около полуночи 11 апреля обвиняемый вернулся с боевой гранатой GHO-1 и бросил ее в потерпевших со словами "Ловите!". Один из участников конфликта получил легкие осколочные ранения, другой успел отбежать.

В суде отметили, что обвиняемый ранее проходил военную службу в ВСУ. С начала февраля 2023 года он выполнял боевые задачи вблизи Клещеевки на Бахмутском направлении, где нашел штык-нож и незаконно присвоил его. В конце марта 2024 года, на Авдеевском направлении, аналогичным образом присвоил корпус боевой гранаты GHO-1 с взрывателем AF-11.

В суде мужчина признал, что хранил найденные нож и гранату без разрешения, но отрицал намерение убийства. Он утверждал, что боевая часть гранаты была якобы обезврежена, а взрыв произошел случайно. Потерпевшие настаивали, что обвиняемый сознательно выдернул чеку и швырнул в их сторону гранату.

Взрыво-техническая экспертиза показала, что граната содержала взрывчатое вещество на основе гексогена и находилась в боеспособном состоянии. Суд признал объяснение о "муляже" безосновательными.

Суд назначил бывшему военнослужащему 10 лет лишения свободы. До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей, а срок предварительного заключения с 11 апреля 2024 года засчитан день за день.

Кроме того, он обязан возместить стоимость экспертиз (более 14 тысяч грн), а изъятый штык-нож конфискован в доход государства. Приговор может быть обжалован в течение 30 дней со дня оглашения.