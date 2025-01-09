У Полтаві чоловік загинув, впавши з вікна п’ятого поверху лікарні
Подія сталась 8 січня близько 03:30 на території одного із медзакладів Полтави
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
З вікна п’ятого поверху лікарні випав місцевий 81-річний чоловік. На жаль, від отриманих травм він загинув на місці.
Тіло загиблого направили на судмедекспертизу.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Причини та обставини події з’ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, 6 січня в Одесі 16-річний юнак вчинив самогубство, вистрибнувши з вікна багатоповерхівки.
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
30 грудня 2024
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. На цій посаді він пропрацював трохи більше року і запам’ятався хіба що конфлікт...
27 грудня 2024
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
2024 рік був дуже насиченим для України. ЗСУ продовжують відбивати атаки росіян, тримаючи оборону країни. Втім, в тилу відбуваються не менш важливі для держави події. RegioNews зробив добірку найбільш...
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
Розстріляли сім'ю з дитиною та закопали тіла: на Чернігівщині учасники банди отримали довічне
09 січня 2025, 05:05Привласнив гроші за відпочинок у Єгипті: в Одесі затримали фейкового турагента
09 січня 2025, 03:30На Чернігівщині виявили тіло чоловіка, який пішов на риболовлю та зник
09 січня 2025, 02:20Аварійно-рятувальні роботи в Запоріжжі завершили: 13 загиблих і понад 60 постраждалих
09 січня 2025, 01:30Воїни ССО знищили на Курщині штурмовиків, танки та бронемашини росіян
09 січня 2025, 01:05На Волині чоловіка судитимуть за зґвалтування 11-річної доньки
09 січня 2025, 00:28На Черкащині на трасі легковик влетів під вантажівку: троє загиблих
09 січня 2025, 00:03У Львові судили студентку, яка побила хлопця букетом квітів і палицею
08 січня 2025, 23:46У Запорізькій області окупанти атакували з дрона автомобіль рятувальників
08 січня 2025, 22:14
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
В Києві все буде "Благоустрій"
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Всі блоги »