На Полтавщині чоловіка, який п'яним побив півторамісячного сина, відправили за ґрати
Прокурори оскаржили вирок мешканцю Кременчуцького району, який побив півторамісячну дитину
Про це повідомляє пресслужба прокуратура, передає RegioNews.
Глобинський райсуд визнав 26-річного батька винним у скоєному. Йому призначили 5 років тюрми, але на підставі ст. 75 ККУ звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном 2,5 роки. Прокурори наполягали на реальному покаранні – 5 років ув’язнення.
Нагадаємо, у травні минулого року чоловік, перебуваючи вдома напідпитку, двічі вдарив рукою немовля. У такий спосіб батько намагався заспокоїти дитину, яка плакала та заважала йому спати. Відповідно до висновку комісійної судмедекспертизи хлопчик отримав тяжкі травми.
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