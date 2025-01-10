На Полтавщині чоловіка, який п'яним побив півторамісячного сина, відправили за ґрати

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Про це повідомляє пресслужба прокуратура, передає RegioNews.

Глобинський райсуд визнав 26-річного батька винним у скоєному. Йому призначили 5 років тюрми, але на підставі ст. 75 ККУ звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном 2,5 роки. Прокурори наполягали на реальному покаранні – 5 років ув’язнення.

Нагадаємо, у травні минулого року чоловік, перебуваючи вдома напідпитку, двічі вдарив рукою немовля. У такий спосіб батько намагався заспокоїти дитину, яка плакала та заважала йому спати. Відповідно до висновку комісійної судмедекспертизи хлопчик отримав тяжкі травми.