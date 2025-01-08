У Полтаві потяг ледь не наїхав на чоловіка
Подія сталася 8 січня близько 02:30 на одному із залізничних вокзалів Полтави
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Чоловік спіткнувся і впав на залізничну колію в той час, коли пасажирський потяг розпочав рух.
Завдяки пильності машиніста, потяг вдалося вчасно зупинити. На щастя, 80-річний чоловік серйозних травм не отримав.
Нагадаємо, 1 січня на Київщині поблизу залізничного переїзду в селищі Глеваха потяг переїхав 22-річного хлопця. Він загинув на місці.
30 грудня 2024
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. На цій посаді він пропрацював трохи більше року і запам’ятався хіба що конфлікт...
27 грудня 2024
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
2024 рік був дуже насиченим для України. ЗСУ продовжують відбивати атаки росіян, тримаючи оборону країни. Втім, в тилу відбуваються не менш важливі для держави події. RegioNews зробив добірку найбільш...
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
Удар авіабомбами по Запоріжжю: кількість постраждалих знову збільшилась
08 січня 2025, 20:09У Хмельницькому двоє чоловіків провалися під лід
08 січня 2025, 19:20ЗСУ уразили командний пункт російської армії на Донеччині
08 січня 2025, 18:47Нове державне свято: в Україні запровадили День армійської авіації ЗСУ
08 січня 2025, 18:32Зеленський відреагував на удар КАБами по Запоріжжю: потрібен тиск на Росію за терор
08 січня 2025, 18:17У Запоріжжі кількість загиблих зросла до 13: відео моменту удару
08 січня 2025, 17:50Чому Трампа треба сприймати серйозно, а не буквально
08 січня 2025, 17:30Атака росіян по Запоріжжю: відомо про 30 постраждалих
08 січня 2025, 17:13Зупинилося серце: на гірськолижному курорті Львівщини помер 12-річний хлопчик
08 січня 2025, 16:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
Всі блоги »