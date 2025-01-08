ілюстративне фото: поліція

Подія сталася 8 січня близько 02:30 на одному із залізничних вокзалів Полтави

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Чоловік спіткнувся і впав на залізничну колію в той час, коли пасажирський потяг розпочав рух.

Завдяки пильності машиніста, потяг вдалося вчасно зупинити. На щастя, 80-річний чоловік серйозних травм не отримав.

Нагадаємо, 1 січня на Київщині поблизу залізничного переїзду в селищі Глеваха потяг переїхав 22-річного хлопця. Він загинув на місці.