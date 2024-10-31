Росіяни атакували Полтавщину дронами: зруйновані житлові будинки, виникли пожежі

фото: Філіп Пронін

У четвер, 31 жовтня, російські війська кілька разів атакували Полтавську громаду з використанням ударних БпЛА

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін, передає RegioNews.

За його словами, ворожі безпілотники завдали ударів по цивільній інфраструктурі громади.

"У результаті пошкоджено 3 житлових будинки та господарчу споруду. Врятовано двох людей. Рятувальники дістали їх з палаючого будинку. На щастя, обійшлося без загиблих", – йдеться у повідомленні.

Філіп Пронін закликав мешканців області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, 31 жовтня окупанти вдарили авіабомбами по Харкову та району. Один із КАБів влучив у Дергачах у цивільне підприємство. Виникла пожежа, є поранені.