Россияне атаковали Полтавщину дронами: разрушены жилые дома, возникли пожары

фото: Филипп Пронин

В четверг, 31 октября, российские войска несколько раз атаковали Полтавскую общину с использованием ударных БПЛА

Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин, передает RegioNews.

По его словам, вражеские беспилотники нанесли удары по гражданской инфраструктуре общины.

"В результате повреждены 3 жилых дома и хозяйственное сооружение. Спасены два человека. Спасатели достали их из горящего дома. К счастью, обошлось без погибших", – говорится в сообщении.

Филипп Пронин призвал жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, 31 октября оккупанты ударили авиабомбами по Харькову и району. Один из КАБов попал в Дергачи в гражданское предприятие. Возник пожар, есть раненые.