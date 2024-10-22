На Полтавщині жінка ледь не згоріла живцем, випалюючи сухостій

ілюстративне фото: ДСНС України

Інцидент стався вчора вдень, 21 жовтня, у селі Братешки Полтавського району. Літню жінку ушпиталили до лікарні

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Полтавській області, передає RegioNews.

Відомо, що 87-річна мешканка Братешків спалювала сухе листя на території свого подвір’я.

"Під час спалювання вогонь раптово охопив одяг жінки, внаслідок чого вона отримала опіки та доставлена до лікарні", – йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини події.

Нагадаємо, в селі Сукачі, що на Київщині, під час випалювання сухостою загинула 82-річна жінка.