фото: поліція

Чоловік вкоротив собі віку у приміщенні пункту попереднього збору військовозобов'язаних у Щербанівській громаді

Про це передає RegioNews із посиланням на Суспільне.

За даними журналістів, чоловік повісився у туалеті. Його тіло знайшли техпрацівники.

Речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв повідомив, що за даним фактом розпочате провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство).

Нагадаємо, подія сталася на Полтавщині 21 жовтня. Чоловіка до пункту збору доставила поліція, оскільки він перебував у розшуку. На його тілі слідів насилля не виявили.

Для з'ясування всіх причин та обставини проводиться службове розслідування.