На Франківщині горів приватний будинок: загинули двоє людей

фото: ДСНС України в Івано-Франківській області

Трагедія сталася в ніч на 22 жовтня в селі Нижній Струтинь Калуського району. Тіла жертв виявили рятувальники

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України в Івано-Франківській області.

Виявилося, що близько 02:25 в приватному житловому будинку сталося займання побутових речей. Пожежу помітили сусіди, які викликали надзвичайників.

Рятувальники виявили у задимленому приміщенні два тіла.

"Незважаючи на невелику площу займання - лише 5 квадратних метрів - сильне задимлення призвело до загибелі двох чоловіків 1955 та 1956 років народження", – йдеться в повідомленні.

Ймовірно, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем під час куріння.

Нагадаємо, 20 жовтня у центрі Києва сталася пожежа. Загинула жінка.