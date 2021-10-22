08:36  22 жовтня
В Україні нові рекорди інфікованих COVID-19 та померлих від нього
11:18  22 жовтня
"Київтеплоенерго" заговорило про віялові відключення електроенергії у столиці
08:05  22 жовтня
На Донбасі зафіксували 4 порушення: російські окупанти гатили з заборонених мінометів та гранатометів
UA | RU
UA | RU
22 жовтня 2021, 11:56 501

На Полтавщині померла дівчинка, на яку в дитсадку впало дерево

22 жовтня 2021, 11:56 501
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У місті Кременчук в лікарні померла чотирирічна дівчинка, яка отримала тілесні ушкодження внаслідок падіння дерева на території дитячого садочка

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Полтавської області.

За попередньою інформацією, 5-річний хлопчик, 4-річна дівчинка та вихователька отримали тілесні ушкодження внаслідок падіння дерева на території дитячого садочка.

4-річна дівчинка, яка була госпіталізована до реанімації дитячої лікарні, померла. Загалом під час падіння дерева на подвір’ї дитячого садочка прогулювалися 18 дітей", - йдеться у повідомленні.

У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом травмування деревом дітей у садочку.

Нагадаємо, 21 жовтня у місті Кременчук на території дитячого садочка, розташованого по вул. Софіївській упало дерево, яке травмувало двох малолітніх дітей та виховательку. Їх відвезли до лікарні.

ушпиталення смерть дитячий садок медики діти дерева

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Сакральні 25%. Як Зеленський отримав перший сигнал від викинутого з команди Разумкова
З Кличком проти Філатова? Навіщо Коломойський бере під контроль дніпровський "УДАР"
Всі публікації »
Яніна Соколовська
Віталій Бала
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram