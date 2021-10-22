На Полтавщині померла дівчинка, на яку в дитсадку впало дерево

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У місті Кременчук в лікарні померла чотирирічна дівчинка, яка отримала тілесні ушкодження внаслідок падіння дерева на території дитячого садочка

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Полтавської області.

За попередньою інформацією, 5-річний хлопчик, 4-річна дівчинка та вихователька отримали тілесні ушкодження внаслідок падіння дерева на території дитячого садочка.

4-річна дівчинка, яка була госпіталізована до реанімації дитячої лікарні, померла. Загалом під час падіння дерева на подвір’ї дитячого садочка прогулювалися 18 дітей", - йдеться у повідомленні.

У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом травмування деревом дітей у садочку.

Нагадаємо, 21 жовтня у місті Кременчук на території дитячого садочка, розташованого по вул. Софіївській упало дерево, яке травмувало двох малолітніх дітей та виховательку. Їх відвезли до лікарні.