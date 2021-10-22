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22 октября 2021, 11:56 509

На Полтавщине умерла девочка, на которую в детсаду упало дерево

22 октября 2021, 11:56 509
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Фото: Нацполиция
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В городе Кременчуг в больнице умерла четырехлетняя девочка, которая получила телесные повреждения в результате падения дерева на территории детского сада

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Полтавской области.

По предварительной информации, 5-летний мальчик, 4-летняя девочка и воспитательница получили телесные повреждения в результате падения дерева на территории детского сада.

4-летняя девочка, которая была госпитализирована в реанимацию детской больницы, умерла. Всего во время падения дерева во дворе детского сада прогуливались 18 детей", - говорится в сообщении.

В полиции открыли уголовное производство по факту травмирования деревом детей в саду.

Напомним, 21 октября в городе Кременчуг на территории детского сада, расположенного по ул. Софиевской упало дерево, которое травмировало двух малолетних детей и воспитательницу. Их отвезли в больницу.

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