Зґвалтування на Полтавщині: у ДБР повідомили, що потерпіла від дій поліцейських не була вагітна

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Слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань Полтави встановлюють осіб, у тому числі з-поміж правоохоронців, які можуть бути причетними до ймовірного зґвалтування жінки з Лубенського району

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДБР.

Як стверджує жінка, вночі у неї вдома, під час спільного застілля її зґвалтували двоє чоловіків. Один з яких - дільничний офіцер поліції. При цьому, за словами заявниці, вона вагітна.

Отримавши таку інформацію, на місце інциденту одразу прибули правоохоронці. Було призначено ряд спеціальних експертиз.

Вже відбувся огляд жінки судово-медичним експертом та лікарем гінекологом, які ознак вагітності у неї не виявили", - розповіли у ДБР.

Досудове розслідування розпочато слідчими за статтею зґвалтування (ч. 3 ст. 152 КК України). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років.

Раніше повідомлялось, що 12 жовтня мешканка Лубенського району повідомила про зґвалтування. Один з імовірних злочинців, за її словами, - 30-річний місцевий дільничний офіцер поліції. З 30 вересня він нібито перебував на лікарняному.