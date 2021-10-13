11:22  13 жовтня
У Києві COVID-лікарні заповнені майже на 50% - Кличко
13:01  13 жовтня
У МОЗ заявили про поліцейські рейди по магазинах: перевірятимуть дотримання карантину
08:06  13 жовтня
Доба в ООС: бойовики на Донбасі двічі гатили із заборонених озброєнь
UA | RU
UA | RU
13 жовтня 2021, 14:24 33

Зґвалтування на Полтавщині: у ДБР повідомили, що потерпіла від дій поліцейських не була вагітна

13 жовтня 2021, 14:24 33
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань Полтави встановлюють осіб, у тому числі з-поміж правоохоронців, які можуть бути причетними до ймовірного зґвалтування жінки з Лубенського району

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДБР.

Як стверджує жінка, вночі у неї вдома, під час спільного застілля її зґвалтували двоє чоловіків. Один з яких - дільничний офіцер поліції. При цьому, за словами заявниці, вона вагітна.

Отримавши таку інформацію, на місце інциденту одразу прибули правоохоронці. Було призначено ряд спеціальних експертиз.

Вже відбувся огляд жінки судово-медичним експертом та лікарем гінекологом, які ознак вагітності у неї не виявили", - розповіли у ДБР.

Досудове розслідування розпочато слідчими за статтею зґвалтування (ч. 3 ст. 152 КК України). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років.

Раніше повідомлялось, що 12 жовтня мешканка Лубенського району повідомила про зґвалтування. Один з імовірних злочинців, за її словами, - 30-річний місцевий дільничний офіцер поліції. З 30 вересня він нібито перебував на лікарняному.

ДБР розслідування правоохоронці згвалтування експертиза

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Надзвичайні" скарги. Чи є десь реальна загроза зриву опалювального сезону
Притулок ліберал-націоналістів. Як Притула збирає свою нову команду із успішних "старих облич" Західної України
Всі публікації »
Віталій Бала
Олексій Голобуцький
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua