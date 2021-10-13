Изнасилование на Полтавщине: в ГБР сообщили, что потерпевшая от действий полицейских не была беременна

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Следователи территориального управления Государственного бюро расследований Полтавы устанавливают людей, в том числе среди правоохранителей, которые могут быть причастными к вероятному изнасилованию женщины из Лубенского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как утверждает женщина, ночью у нее дома, во время совместного застолья ее изнасиловали двое мужчин. Один из которых - участковый офицер полиции. При этом, по словам заявительницы, она беременна.

Получив такую информацию, на место инцидента сразу прибыли правоохранители. Было назначено ряд специальных экспертиз.

Уже состоялся осмотр женщины судебно-медицинским экспертом и врачом гинекологом, которые признаков беременности у нее не обнаружили", - рассказали в ГБР.

Досудебное расследование начато следователями по статье изнасилование (ч. 3 ст. 152 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Ранее сообщалось, что 12 октября жительница Лубенского района сообщила об изнасиловании. Один из предполагаемых преступников, по ее словам, - 30-летний местный участковый офицер полиции. С 30 сентября он якобы находился на больничном.