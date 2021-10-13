Стало відомо, коли на Полтавщині розпочнеться опалюваний сезон
У Полтаві опалювальний сезон розпочнуть на цьому тижні - у неділю, 17 жовтня
Про це пише RegioNews з посиланням на "Суспільне.Полтава".
Це стосується закладів соціальної сфери - дитсадків, шкіл та лікарень. За таке рішення проголосували під час засідання виконавчого комітету Полтавської міської ради.
Щодо увімкнення опалення у житлових будинках рішення ухвалюватимуть окремо.
Нагадаємо, що у Львові опалювальний сезон розпочався з понеділка, 11 жовтня.
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