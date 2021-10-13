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13 октября 2021, 13:35 157

Стало известно, когда на Полтавщине начнется отопительный сезон

13 октября 2021, 13:35 157
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Фото: Рixabay
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В Полтаве отопительный сезон начнут на этой неделе - в воскресенье, 17 октября

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Суспільне.Полтава".

Это касается учреждений социальной сферы - детсадов, школ и больниц. За такое решение проголосовали во время заседания исполнительного комитета Полтавского городского совета.

Относительно включения отопления в жилых домах решения будут принимать отдельно.

Напомним, что во Львове отопительный сезон начался с понедельника, 11 октября.

Полтава отопление горсовет

 
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