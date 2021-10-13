Стало известно, когда на Полтавщине начнется отопительный сезон
В Полтаве отопительный сезон начнут на этой неделе - в воскресенье, 17 октября
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Суспільне.Полтава".
Это касается учреждений социальной сферы - детсадов, школ и больниц. За такое решение проголосовали во время заседания исполнительного комитета Полтавского городского совета.
Относительно включения отопления в жилых домах решения будут принимать отдельно.
Напомним, что во Львове отопительный сезон начался с понедельника, 11 октября.
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