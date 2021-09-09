У місті на Полтавщині замінували міськраду й суд

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У місті Лубни, що на Полтавщині, невідомі повідомили про замінування будівлі суду та міської ради

Про це повідомила речниця поліції Лубенщини Юлія Кваша, пише RegioNews із посиланням на "Суспільне"

Інформація про замінування будівлі міської ради та Лубенського міськрайонного суду близько 14:00 надійшла на електронні пошти відділення поліції та міськради. Хто надіслав листи, поки невідомо.

Нині з установ евакуювали людей. На місці працює поліція.

Нагадаємо, нещодавно у Затоці "замінували" базу відпочинку, внаслідок чого евакуювали 200 відпочивальників.