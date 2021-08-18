У Затоці "замінували" базу відпочинку, евакуювали 200 відпочивальників

Поліцейські розпочали розслідування завідомо неправдивого повідомлення про загрозу вибуху бази відпочинку в Затоці

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.

Зазначається, що пізно ввечері 17 серпня до правоохоронних органів надійшло анонімне повідомлення про те, що замінована база відпочинку на Будакській косі.

За вказаною адресою негайно виїхали вибухотехніки та кінологи обласної поліції, слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції й рятувальники. З бази відпочинку тимчасово евакуювали двісті відпочивальників.

"Правоохоронці обстежили територію і, не знайшовши вибухових пристроїв та речовин, спростували інформацію", - зазначається у повідомленні.

Зараз в рамках розпочатого провадження поліцейські встановлюють особу лжемінера.

У поліції нагадали, що за "мінування" закон передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до восьми років.

Нагадаємо, що на початку серпня на Дніпропетровщині чоловік "замінував" будинок колишньої дівчини