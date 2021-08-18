11:59  18 серпня
Киян щепитимуть від коронавірусу в автобусі
11:51  18 серпня
Україна поки не планує закривати кордон через штам "Дельта"
08:09  18 серпня
За добу на Донбасі зафіксували 11 порушень: окупанти гатили з мінометів, є поранений
UA | RU
UA | RU
18 серпня 2021, 13:41 9

У Затоці "замінували" базу відпочинку, евакуювали 200 відпочивальників

18 серпня 2021, 13:41 9
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Поліцейські розпочали розслідування завідомо неправдивого повідомлення про загрозу вибуху бази відпочинку в Затоці

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.

Зазначається, що пізно ввечері 17 серпня до правоохоронних органів надійшло анонімне повідомлення про те, що замінована база відпочинку на Будакській косі.

За вказаною адресою негайно виїхали вибухотехніки та кінологи обласної поліції, слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції й рятувальники. З бази відпочинку тимчасово евакуювали двісті відпочивальників.

"Правоохоронці обстежили територію і, не знайшовши вибухових пристроїв та речовин, спростували інформацію", - зазначається у повідомленні.

Зараз в рамках розпочатого провадження поліцейські встановлюють особу лжемінера.

У поліції нагадали, що за "мінування" закон передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до восьми років.

Нагадаємо, що на початку серпня на Дніпропетровщині чоловік "замінував" будинок колишньої дівчини

мінування кримінальна справа поліція Одеська область

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Зіга" від Марцінківа: як франківський мер повеселив громадськість своєю черговою ексцентричною ідеєю
Буряк та не його команда. Чому в Запоріжжі будуть дострокові вибори мера та до чого тут Зеленський
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram