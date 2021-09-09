В городе на Полтавщине заминировали горсовет и суд
В городе Лубны, что на Полтавщине, неизвестные сообщили о заминировании здания суда и городского совета
Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Лубенщины Юлия Кваша, пишет RegioNews со ссылкой на "Суспільне"
Информация о заминировании здания городского совета и Лубенского горрайонного суда около 14:00 поступило на электронные почты отделения полиции и горсовета. Кто прислал письма, пока неизвестно.
Сейчас из учреждений эвакуировали людей. На месте работает полиция.
Напомним, недавно в Затоке "заминировали" базу отдыха, в результате чего эвакуировали 200 отдыхающих.
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