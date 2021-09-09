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09 сентября 2021, 17:20 53

В городе на Полтавщине заминировали горсовет и суд

09 сентября 2021, 17:20 53
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Фото: Общественное
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В городе Лубны, что на Полтавщине, неизвестные сообщили о заминировании здания суда и городского совета

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Лубенщины Юлия Кваша, пишет RegioNews со ссылкой на "Суспільне"

Информация о заминировании здания городского совета и Лубенского горрайонного суда около 14:00 поступило на электронные почты отделения полиции и горсовета. Кто прислал письма, пока неизвестно.

Сейчас из учреждений эвакуировали людей. На месте работает полиция.

Напомним, недавно в Затоке "заминировали" базу отдыха, в результате чего эвакуировали 200 отдыхающих.

суд Украина минирование Полтава Полтавская область

 
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