У Полтавській області легковик зіткнувся з вантажівкою, загинув юнак
На трасі "Київ-Харків-Довжанський" автомобіль "Audi" зіткнувся із вантажівкою, в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув 19-річний юнак
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Полтавщини.
У результаті ДТП водія автомобіля "Audi" з тілесними ушкодженнями доставлено до Лубенської місцевої лікарні. 19-річний пасажир легковика отримав травми, від яких помер на місці події", - йдеться у повідомленні.
Наразі на місці події працюють працівники слідчого управління, які встановлюють обставини трагедії.
Раніше повідомлялось, що на Київщині сталася смертельна ДТП за участі паломників-хасидів.
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