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09 вересня 2021, 12:16 284

У Полтавській області легковик зіткнувся з вантажівкою, загинув юнак

09 вересня 2021, 12:16 284
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Фото: Нацполіція
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На трасі "Київ-Харків-Довжанський" автомобіль "Audi" зіткнувся із вантажівкою, в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув 19-річний юнак

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Полтавщини.

У результаті ДТП водія автомобіля "Audi" з тілесними ушкодженнями доставлено до Лубенської місцевої лікарні. 19-річний пасажир легковика отримав травми, від яких помер на місці події", - йдеться у повідомленні.

Наразі на місці події працюють працівники слідчого управління, які встановлюють обставини трагедії.

Раніше повідомлялось, що на Київщині сталася смертельна ДТП за участі паломників-хасидів.

ДТП поліція авто діти аварія

 
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