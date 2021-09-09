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На Київщині сталася смертельна ДТП за участі паломників-хасидів
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09 вересня 2021, 09:04 611

На Київщині сталася смертельна ДТП за участі паломників-хасидів

09 вересня 2021, 09:04 611
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Фото: Facebook
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На трасі Київ-Одеса у Київській області сталася смертельна ДТП у якій загинув громадянин Ізраїлю

Про це повідомили у поліції Київської області, передає RegioNews.

Аварія сталася поблизу села Чупира на 109 км траси Київ-Одеса. За попередньою інформацією, 37-річний водій автомобіля "Mercedes Sprinter" перевозив 13 паломників-хасидів із міста Умань до аеропорту "Бориспіль".

Водій авто рухався в правій смузі з реверсним рухом та різко отримав засліплення світлом фар зустрічного транспортного засобу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у поліції, в результаті цього він різко повернув ліворуч, щоб уникнути лобового зіткнення, однак, виконуючи маневр правою стороною, зіткнувся із зустрічним автобусом, після чого його викинуло на іншу сторону дороги в поле.

В результаті автопригоди один пасажир, 45-річний іноземець, який знаходився в мікроавтобусі, загинув. Всі інші пасажири тілесних ушкоджень не отримали", - додали правоохоронці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Умані поліція відкрила вже три справи під час святкування Рош га-Шана.

Також повідомлялось, що в Умані в одній із квартир багатоповерхового будинку в місці паломництва сталося коротке замикання та загоряння кондиціонера. У результаті відбулося пошкодження газопроводу.

ДТП поліція аеропорт аварія хасид

 
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