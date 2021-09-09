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09 сентября 2021, 12:16 307

В Полтавской области легковушка столкнулась с грузовиком, погиб юноша

09 сентября 2021, 12:16 307
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Фото: Нацполиция
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На трассе "Киев-Харьков-Довжанский" автомобиль "Audi" столкнулся с грузовиком, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 19-летний юноша

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Полтавщины.

В результате ДТП водитель автомобиля "Audi" с телесными повреждениями доставлен в Лубенскую местную больницу. 19-летний пассажир легковушки получил травмы, от которых скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают работники следственного управления, которые устанавливают обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось, что на Киевщине произошло смертельное ДТП с участием паломников-хасидов.

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