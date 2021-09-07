На Полтавщині семирічні діти потрощили могили
У Полтавській області двоє школярів влаштували акт вандалізму на місцевому кладовищі села Красний Луч
Як повідомили у пресслужбі Нацполіції області, діти потрощили кілька десятків могил, пише RegioNews.
Кілька десятків розтрощених надгробків на кладовищі виявила місцева жителька і звернулася до поліції. Правоохоронці, які прибули на виклик, встановили вандалів. Ними виявилися двоє семирічних місцевих хлопчиків.
"Складено 2 адміністративних протоколи стосовно батьків правопорушників за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення – невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей", - повідомляють у поліції.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Рівному вандали розкопали поховання жертв Голокосту.
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