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07 сентября 2021, 14:43 77

На Полтавщине семилетние дети разбили могилы

07 сентября 2021, 14:43 77
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Фото из открытых источников
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В Полтавской области двое школьников устроили акт вандализма на местном кладбище села Красный Луч

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции области, дети разбили несколько десятков могил, пишет RegioNews.

Несколько десятков разбитых надгробий на кладбище обнаружила местная жительница и обратилась в полицию. Прибывшие на вызов правоохранители установили вандалов. Ими оказались двое семилетних местных мальчиков.

"Составлено 2 административных протокола в отношении родителей правонарушителей по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях – невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей", - сообщают в полиции.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Ровно вандалы раскопали захоронение жертв Холокоста.

Украина Полтава инцидент нарушение дети

 
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