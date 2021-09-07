На Полтавщине семилетние дети разбили могилы
В Полтавской области двое школьников устроили акт вандализма на местном кладбище села Красный Луч
Как сообщили в пресс-службе Нацполиции области, дети разбили несколько десятков могил, пишет RegioNews.
Несколько десятков разбитых надгробий на кладбище обнаружила местная жительница и обратилась в полицию. Прибывшие на вызов правоохранители установили вандалов. Ими оказались двое семилетних местных мальчиков.
"Составлено 2 административных протокола в отношении родителей правонарушителей по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях – невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей", - сообщают в полиции.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Ровно вандалы раскопали захоронение жертв Холокоста.
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