У Полтаві з'явиться новий центр COVID-вакцинації: де і коли

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З 7 вересня у Полтаві, на базі клініки "Мій лікар" запрацює новий центр вакцинації від коронавірусу

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова в Telegram.

Щеплення будуть робити щодня з 10 до 17 години.

"Із 7 вересня в Полтаві працюватиме ще один центр масової вакцинації. Він функціонуватиме у клініці "Мій лікар" на вулиці Конституції, 13 і працюватиме щодня з 10 до 17 години", - повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, що 5 червня у Полтавській області розпочалося масове щеплення від коронавірусної хвороби.

Також повідомлялося, що у Полтавській області найкраща ситуація з COVID-вакцинацією в Україні.