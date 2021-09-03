У Полтаві з'явиться новий центр COVID-вакцинації: де і коли
З 7 вересня у Полтаві, на базі клініки "Мій лікар" запрацює новий центр вакцинації від коронавірусу
Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова в Telegram.
Щеплення будуть робити щодня з 10 до 17 години.
"Із 7 вересня в Полтаві працюватиме ще один центр масової вакцинації. Він функціонуватиме у клініці "Мій лікар" на вулиці Конституції, 13 і працюватиме щодня з 10 до 17 години", - повідомив Синєгубов.
Нагадаємо, що 5 червня у Полтавській області розпочалося масове щеплення від коронавірусної хвороби.
Також повідомлялося, що у Полтавській області найкраща ситуація з COVID-вакцинацією в Україні.
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