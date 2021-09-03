В Полтаве появится новый центр COVID-вакцинации: где и когда
С 7 сентября в Полтаве, на базе клиники "Мой доктор" заработает новый центр вакцинации от коронавируса
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение председателя Полтавской ОГА Олега Синегубова в Telegram.
Прививки будут делать ежедневно с 10 до 17 часов.
"С 7 сентября в Полтаве будет работать еще один центр массовой вакцинации. Он будет функционировать в клинике "мой врач" на улице Конституции, 13 и будет работать ежедневно с 10 до 17 часов", - сообщил Синегубов.
Напомним, что 5 июня в Полтавской области началась массовая прививка от коронавирусной болезни.
Также сообщалось, что в Полтавской области лучшая ситуация с COVID-вакцинацией в Украине.
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