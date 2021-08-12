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12 серпня 2021, 18:35 2428

У СІЗО Луцька вбили чоловіка, який зарубав дружину та доньку

12 серпня 2021, 18:35 2428
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Фото з відкритих джерел
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У Луцьку в слідчому ізоляторі 19-річний раніше судимий хлопець розправився із 62-річним чоловіком, якого підозрювали у жорстокому вбивстві колишньої дружини та доньки

Як пише RegioNews, про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.

"Слідство вважає, що вдень 9 серпня 2021 року між двома чоловіками, які перебували у СІЗО в одній камері, виник конфлікт, в ході якого молодик завдав потерпілому травм, що призвели до смерті", - йдеться у повідомленні.

У вбивстві 62-річного чоловіка підозрюють 19-річного жителя одного із сіл Ковельського району. Повідомляється, що він був раніше судимий. Молодику вже оголосили підозру за ч.2 ст. 121 КК України.

Нагадаємо, 20 липня у Луцьку затримали 62-річного чоловіка, який може бути причетним до вбивства своїх дружини та доньки.

СІЗО Луцьк Україна убивство кримінал

 
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