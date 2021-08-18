СБУ викрила схему виготовлення фальсифікованого пального на Полтавщині та Кіровоградщині

Фото: СБУ

На території Полтавської та Кіровоградської областей СБУ заблокувала протиправний механізм виготовлення та реалізації фальсифікованого пального, де робили власний "бензин" на основі спирту

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, спирт закуповували на заводі в Полтавській області.

Керівництво спиртзаводу не сплачувало акцизний збір і лише на ухиленні від сплати податків державний бюджет зазнав збитки на 181 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що основою для фальсифікованого бензину слугував розріджувач на основі спирту, який виготовляли незаконно. Його змішували із компонентами пального і в результаті отримували суміш, яку продавали як "бензин".

Виготовлений фальсифікат збували оптом за готівку та вроздріб через власну мережу автозаправних станцій.

Одному з фігурантів кримінального провадження оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Нагадаємо, що 29 липня в Україні блокували масштабну контрабанду ліків.