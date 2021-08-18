СБУ викрила схему виготовлення фальсифікованого пального на Полтавщині та Кіровоградщині
На території Полтавської та Кіровоградської областей СБУ заблокувала протиправний механізм виготовлення та реалізації фальсифікованого пального, де робили власний "бензин" на основі спирту
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.
За даними слідства, спирт закуповували на заводі в Полтавській області.
Керівництво спиртзаводу не сплачувало акцизний збір і лише на ухиленні від сплати податків державний бюджет зазнав збитки на 181 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що основою для фальсифікованого бензину слугував розріджувач на основі спирту, який виготовляли незаконно. Його змішували із компонентами пального і в результаті отримували суміш, яку продавали як "бензин".
Виготовлений фальсифікат збували оптом за готівку та вроздріб через власну мережу автозаправних станцій.
Одному з фігурантів кримінального провадження оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
Нагадаємо, що 29 липня в Україні блокували масштабну контрабанду ліків.