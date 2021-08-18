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18 августа 2021, 15:34 453

СБУ разоблачила схему изготовления фальсифицированного горючего на Полтавщине и Кировоградщине

18 августа 2021, 15:34 453
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Фото: СБУ
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На территории Полтавской и Кировоградской областей СБУ заблокировала противоправный механизм изготовления и реализации фальсифицированного топлива, где делали собственный "бензин" на основе спирта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, спирт закупали на заводе в Полтавской области.

Руководство спиртзавода не платило акцизный сбор и только на уклонении от уплаты налогов государственный бюджет понес убытки на 181 млн грн", - говорится в сообщении.

Установлено, что основой для фальсифицированного бензина служил разбавитель на основе спирта, который изготавливали незаконно. Его смешивали с компонентами горючего и в результате получали смесь, которую продавали как "бензин".

Изготовленный фальсификат сбывали оптом за наличные и в розницу через собственную сеть автозаправочных станций.

Одному из фигурантов уголовного производства объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Напомним, что 29 июля в Украине блокировали масштабную контрабанду лекарств.

СБУ спиртзавод бензин топливо фальсификат

 
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