На Полтавщині до смерті побили молодого чоловіка
У місті Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області 7 серпня вранці знайшли мертвим 22-річного місцевого жителя
Як пише RegioNews, про це розповів речник поліції Полтавщини Роман Грішин в коментарі "Суспільному".
На місце події прибули правоохоронці, які встановили, що загиблий - це 22-річний місцевий житель. На його тілі знайшли ознаки насильницької смерті. Ймовірно його побили під час бійки. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.
У поліції відкрили кримінальне провадження за частиною другою статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть). Триває слідство.
Раніше ми повідомляли про те, що на Одещині під суд піде військовий, який до смерті побив співслужбовця.
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