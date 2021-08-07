На Полтавщине до смерти избили молодого человека

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Как пишет RegioNews, об этом рассказал представитель полиции Полтавщины Роман Гришин в комментарии "Общественному".

На место происшествия прибыли правоохранители, которые установили, что погибший - это 22-летний местный житель. На его теле нашли признаки насильственной смерти. Вероятно его избили во время драки. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

В полиции открыли уголовное производство по части второй статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть). Идет следствие.

Ранее мы сообщали о том, что в Одесской области под суд пойдет военный, который до смерти избил сослуживца.