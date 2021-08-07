14:34  07 августа
Трассу Одесса-Николаев засыпало снегом
16:46  07 августа
В Харькове выпал обильный град
16:15  07 августа
Боевики на Донбассе ранили и убили военных, которые помогали местным жителям
UA | RU
UA | RU
07 августа 2021, 17:15 366

На Полтавщине до смерти избили молодого человека

07 августа 2021, 17:15 366
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В городе Горишные Плавни Кременчугского района Полтавской области 7 августа утром нашли мертвым 22-летнего местного жителя

Как пишет RegioNews, об этом рассказал представитель полиции Полтавщины Роман Гришин в комментарии "Общественному".

На место происшествия прибыли правоохранители, которые установили, что погибший - это 22-летний местный житель. На его теле нашли признаки насильственной смерти. Вероятно его избили во время драки. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

В полиции открыли уголовное производство по части второй статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть). Идет следствие.

Ранее мы сообщали о том, что в Одесской области под суд пойдет военный, который до смерти избил сослуживца.

Полтава

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Не тот Чаус: кому Зеленский отдает Черниговскую область
Переформатирование большинства в Закарпатском облсовете. Можно ли поздравить Балогу с удачным реваншем?
Все публикации »
Янина Соколовская
Вадим Денисенко
Игорь Попов
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua