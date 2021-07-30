У поліції розповіли подробиці страшної ДТП на Полтавщині

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Вантажівка, яка перевозила комбайн, зіткнулася з поїздом - вона виїхала на залізничний переїзд

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Полтавської області.

Інцидент стався близько 3:00 в селі Покровське Решетилівської громади

За даними правоохоронців, 56-річний водій вантажного автомобіля "Daf" з Дніпропетровської області перевозив комбайн. Вантажівка виїхала на залізничний переїзд, де в нього врізався товарний поїзд.

"На щастя, жертв немає. В результаті ДТП отримала тілесні ушкодження чергова по переїзду, а транспортні засоби отримали механічні пошкодження", - йдеться в повідомленні.

У жінки скальпована рана, її доставили в лікарню.

Через аварію рух поїздів було обмежено на дві години. На цю мить рух повністю відновлено.

Нагадаємо, що на Полтавщині в ніч на 30 липня відбулось зіткнення вантажного трейлера з потягом. Через це на напрямку "Київ-Харків" затримуються ряд поїздів.