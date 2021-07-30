Через аварію у напрямку "Київ-Харків" затримуються потяги: список рейсів

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На Полтавщині в ніч на 30 липня відбулось зіткнення вантажного трейлера з потягом. Через це на напрямку "Київ-Харків" затримуються ряд поїздів

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі Укрзалізниці.

Подія сталася о 02:51, на місці аварії працює команда залізничників, щоб якомога швидше усунути наслідки і мінімізувати затримки. Жертв немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що подія сталася на регульованому переїзді біля станції Решетилівка. Госпіталізовано чергову по залізничному переїзду.

В Укрзалізниці повідомляють про затримку таких поїздів:

№85 Новоолексіївка - Львів (затримка складає 3 години 35 хвилин);

№126 Київ - Костянтинівка (затримка складає 2 години 20 хвилин);

№17 Харків - Ужгород (затримка складає 1 годину 40 хвилин);

№138 Хмельницький - Лисичанськ (затримка складає 1 годину 30 хвилин);

№10 Маріуполь - Київ (затримка складає 1 годину 40 хвилин);

№11 Новоолексіївка - Київ (затримка складає 1 годину 15 хвилин);

№41 Дніпро - Трускавець (затримка складає 1 годину 10 хвилин).

Раніше повідомлялось, що у швидкісному потягу "Інтерсіті", що курсує за маршрутом "Київ - Запоріжжя", виявили технічну несправність.