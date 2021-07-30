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30 июля 2021, 12:59 6

В полиции рассказали подробности страшного ДТП на Полтавщине

30 июля 2021, 12:59 6
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Фото: Нацполиция
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Грузовик, перевозивший комбайн, столкнулся с поездом-он выехал на железнодорожный переезд

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Полтавской области.

Инцидент произошел около 3:00 в селе Покровское Решетиловской общины

По данным правоохранителей, 56-летний водитель грузового автомобиля "Daf" из Днепропетровской области перевозил комбайн. Грузовик выехал на железнодорожный переезд, где в него врезался товарный поезд.

"К счастью, жертв нет. В результате ДТП получила телесные повреждения дежурная по переезду, а транспортные средства получили механические повреждения", - говорится в сообщении.

У женщины скальпирована рана, ее доставили в больницу.

Из-за аварии движение поездов было ограничено на два часа. На этот момент движение полностью восстановлено.

Напомним, что на Полтавщине в ночь на 30 июля произошло столкновение грузового трейлера с поездом. На направлении Киев-Харьков задерживаются ряд поездов.

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